كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - رسميا.. مصر تتقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2019

أمم أفريقيا 2019

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، التقدم بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتنظيم كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها العام المقبل.

وجاء قرار الجبلاية بعد مشاورات عديدة خلال الساعات الماضية بين مسئولي الدولة، وعلى رأسهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث إمكانية التقدم بطلب لتنظيم البطولة.

كانت المغرب أعلنت رغبتها في استضافة "الكان" المقبل، بعد سحب تنظيمه من الكاميرون، وأبدت مصر دعمها للطلب المغربي، إلا أن تراجعها دفع مسئولي الكرة المصرية للتقدم بطلب رسمي لاستضافتها.