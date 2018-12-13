كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - روميو قفز من الدور السادس "ميتا" بسبب علاقة محرمة !!

أقدم شاب مصري، اليوم الخميس، على القفز من الطابق السادس، من شرفة شقة عشيقته؛ عقب دخول والدها عليهما وهما في وضع مُخل؛ ما أثار الفزع في قلبه وجرى قافزًا من نافذة غرفتها، ليلقى مصرعه في الحال.

وبدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا يفيد بسقوط شخص من الطابق السادس، في مساكن عثمان دائرة قسم ثان، العاشر من رمضان، وأخطرت النيابة المصرية لتتولى التحقيق.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3536 إداري ثان، العاشر من رمضان لسنة 2018، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى “التأمين الصحي”، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات المباحث، أن الشاب 25 عامًا كان على علاقة عاطفية بسيدة مطلقة عمرها 20 عامًا، وكان معها بالشقة، وعند وصول والدها للمنزل حاول البحث عن مكان للهروب منه، فلم يجده، فقام بالقفز من شرفة الشقة، وسقط من الطابق السادس جثة هامدة.