كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - الاحتلال الاسرائيلى يغلق مداخل رام الله بعد هجوم على مستوطنة

أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مداخل رام الله، مقر السلطة الفلسطينية، وأرسل عدداً من وحدات المشاة الإضافية إلى الضفة الغربية بعد هجوم قتل فيه 3 جنود إسرائيليين قرب مستوطنة.

وأوضح اللفتنانت كولونيل، جوناثان كورنيكوس، أن أحد المهاجمين "هرب بسيارة باتجاه رام الله التي أغلقت كل مداخلها ومخارجها"، مضيفاً "سننشر عدداً من وحدات المشاة الإضافية في الضفة الغربية لشن عمليات دفاعية وهجومية".

وكان 3 جنود إسرائيليين قد قُتلوا وجُرح شخص آخر اليوم في هجوم بسلاح ناري بالقرب من مستوطنة عوفرا شرق رام الله في الضفة الغربية.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن شهود أنهم شاهدوا رجلاً ينزل من آلية ويفتح النار ثم يلوذ بالفرار. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسلح أُصيب برصاصات أطلقها عابر كان يحمل سلاحاً.

وفي وقت سابق، قتل فلسطيني بعدما طعن اثنين من رجال الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس، كما أعلن ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية.