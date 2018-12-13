كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - وزير الخارجية الاماراتى يرحب باتفاق السويد ويثمن على دور التحالف

رحبت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس باتفاق السويد، مشيرة إلى أنه لم يكن ليتحقق من دون الضغط العسكري.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور القرقاش، إن التحالف جنّب الحديدة وميناءها العمليات العسكرية حفاظا على المدنيين.