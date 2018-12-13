كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - عنتيل العناتيل يعتدي علي ٢٥٠ سيدة

في جريمة مدوية تتحدث عن وسائل الإعلام حول العالم، تحقق الشرطة البرازيلية في اتهامات من أكثر من 250 امرأة بأن معالجا روحيا نال شهرة واسعة بعدما استضافته المذيعة الأميركية ذائعة الصيت أوبرا وينفري في برنامجها، تحرش بهن جنسيا.

وقال مصدر من جهات إنفاذ القانون لرويترز، الأربعاء، إن ممثلي ادعاء طلبوا القبض على المعالج جواو تيشيرا دي فاريا من محكمة في أباديانيا، وهي بلدة صغيرة بوسط البرازيل يملك فيها مركزا للعلاج الروحي.

وذكر مكتب الادعاء في ولاية جوياس، حيث توجد بلدة أباديانيا، أن 258 امرأة، بعضهن أجنبيات، تقدمن باتهامات ضد فاريا بالتحرش الجنسي منذ أن أعلن التلفزيون أول اتهام، الجمعة.

وأصبح فاريا مشهورا على مستوى العالم عندما بثت وينفري تقريرا عن أساليبه في العلاج الروحي عام 2013.

وقد أكد أمس الأربعاء براءته في أول تعليقات له منذ تفجرت الفضيحة وقال إنه سيمتثل لحكم القانون.