كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - طريقة عمل دجاج مشوى مع فاصوليا خضراء بالليمون والثوم

يعد الدجاج المشوى من أكثر الأطعمة التى يقبل على تناولها عدد كبير من الأشخاص، خاصة هؤلاء الذين يتبعون نظام رجيم لإنقاص الوزن، فهى تتميز بكونها من الأكلات قليلة السعرات الحرارية والخالية من الدهون، ولأن التجديد من طعم الأكلات التى نتناولها حتى لا نشعر بالملل ضرورة، نقدم لكم طريقة عمل دجاج مشوى مع فاصوليا خضراء بالليمون والثوم نقلًا عن موقع " realsimple" من خلال خطوات سهلة وبسيطة وموضحة بالفيديو أيضًا.

مقادير طريقة عمل دجاج مشوى مع فاصوليا خضراء بالليمون والثوم

6 ملاعق طعام زيت زيتون

2 ليمون (1 مقطعة حلقات، والأخرى عصير"

4 فصوص ثوم مفرومة

1 ملعقة صغيرة ملح كوشير

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج

¾ كيلو فاصوليا خضراء

8 بطاطس حمراء صغيرة ، مقسمة إلى شرائح

4 صدور دجاج

سخن الفرن إلى 450 درجة.

نحضر صينية وندهنها بملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ترتيب شرائح الليمون فى طبقة واحدة فى الجزء السفلى من الصينية.

فى وعاء كبير، قم بخلط باقى الزيت وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل

إضافة الفاصوليا الخضراء ويتم غمسها فى "الصوص" باستخدام ملعقة أو ملقط مشقوق.

قم بإزالة الفاصوليا الخضراء وترتيبها فوق شرائح الليمون.

تُضاف البطاطس إلى نفس مزيج زيت الزيتون وتخلط بنفس الطريقة، ثم توضع بطول الحافة الداخلية للصينية فوق الفاصوليا الخضراء.

ضع الدجاج فى الوعاء مع خليط زيت الزيتون واغمسها فيه جيدًا.

يُسكب المزيج المتبقى من زيت الزيتون فوق الدجاج.

يتم شوى الدجاج لمدة 50 دقيقة.

إزالة الدجاج من الصينية، ونضع الفاصوليا والبطاطس مرة أخرى فى الفرن لمدة 10 دقائق أو حتى تصبح البطاطس طرية.

ضع صدر دجاج على كل من أطباق التقديم، ويتم تقسيم الفاصوليا الخضراء والبطاطس بالتساوى، على أن تقدم هذه الوجبة دافئة.