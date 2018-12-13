كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - اختتام محادثات السويد مع التواصل لاتفاق بشأن تعز والحديدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في ختام المشاورات اليمنية بالسويد، الخميس، أن ما تم تحقيقه حتى الآن خطوة هامة للشعب اليمني.

وقال غوتيريس، في مؤتمر صحافي: "لدينا فرصة هامة وأعتقد أن الأطراف حققت تقدماً حقيقياً في مشاورات السويد"، موضحاً أن الرئيس اليمني عبر عن دعمه الكامل لما تم التوصل إليه في المحادثات.

كما أشار إلى أنه تم التوصل لاتفاق فيما يخص ميناء ومدينة الحديدة وإيصال المساعدات إلى تعز، لافتاً إلى أن الاتفاق بشأن الحديدة سيحسن الظروف المعيشية لملايين اليمنيين.

وشدد غوتيريس بالقول: "سنبذل كافة الجهود لمساعدة اليمنيين على حل مشاكلهم"، معلناً أن الجولة المقبلة من المشاورات اليمنية ستعقد في كانون الثاني/يناير المقبل.

من جهتها، عبرت وزير الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، عن أملها في أن تسهم الاتفاقات في إطلاق عملية إعادة إعمار اليمن.

وكانت فالستروم قد أعلنت، في وقت سابق الخميس، أن مشاورات السلام اليمنية جرت بروح إيجابية ونية طيبة، مؤكدة أن أي اتفاق على مواصلة المحادثات سيكون نجاحاً.

وقالت، في مقابلة هاتفية مع رويترز، إن نتائج المشاورات ستعرض على مجلس الأمن الدولي غداً الجمعة.