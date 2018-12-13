كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - جريمة قتل تهز الصعيد- سلمت شقيقها لعشيقها وهو نائم

في جريمة غريبة هزت محافظة بنى سويف المصرية، قامت "أرملة" من عزبة لويفي، التابعة لمركز بني سويف، مع عشيقها، بالاتفاق على قتل شقيقها وإلقاء جثته في مصرف عابدين التابع للقرية، وقيام الشقيقة بتحرير محضر غياب شقيقها الذي يعمل "عاملا باليومية".

وخرج أهالي القرية للبحث عن العامل مع الشرطة التي عثرت عليه في جوال من البلاستيك في المصرف، وتبين أن الجثة بها إصابات ظاهرية عبارة عن جرح رضي بالجبهة وآخر بأعلى الرأس.

بحسب صحيفة المصري اليوم المحلية، أمر اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، بتكليف الأدلة الجنائية للانتقال وإجراء تصوير جنائي للجثة وتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، والعميد خالد عبدالسلام، رئيس البحث الجنائي، والمقدم عبدالله السنوسى، رئيس مباحث مركز بني سويف، لكشف غموض الحادث.

وأمرت النيابة العامة إنتداب الطبيب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية للمجنى عليه لبيان مابه من إصابات والأداة المستخدمة وكيفية حدوثها وتاريخ حدوثها.

كانت بداية الجريمة بتاريخ 5 ديسمبر الماضي عندما عثر الأهالي والشرطة على جثة طافية بمصرف عابدين التابع لقرية إهناسيا الخضراء، داخل جوال من البلاستيك، وتبين أنها لمسعود على سليم، مصاب بجرح رضي بالجبهة وآخر بأعلى الرأس، وتبين أن شقيقته صباح، ربة منزل قامت بتحرير محضر رقم 7190 إداري مركز بني سويف بتغيبه عن المنزل من يوم 28 نوفمبر الماضي، وعلى الفور تم تشكيل خطة بحث برئاسة المقدم عبدالله السنوسي، رئيس مباحث مركز بنى سويف، تضمنت إعادة معاينة مسرح الجريمة وحصر وفحص علاقات أهلية المجني عليه، وخط سيره منذ تاريخ إختفائه وفحص النوعيات الخطرة لمن ارتكبوا مثل هذه الوقائع.

وتبين أن وراء الحادث شقيقة المجني عليه صباح 31 سنة أرملة، ومقيمة عزبة لويفي، التابعة لقرية إهناسيا الخضراء، ومحمد شحاتة 38 سنة، من قرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا، وسبق اتهامه في 4 قضايا تعاطي مخدرات، وضرب وسرقة خردة.

على الفور تم تقنين الإجراءات وضبط المتهمين وبمواجهتهما بما توصلت إليه جهود البحث والتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، واعترفا بأن المجني عليه وصل لمسامعه في الفترة الأخيرة وجود علاقة غير شرعية بينهما وأنهما قررا التخلص منه وعقدا العزم سويا على قتله، وبتاريخ 28 نوفمبر الماضى، وأثناء نوم المجني عليه بالحجرة الخاصة به في منزله بعزبة لويفي، قامت شقيقة المجني عليه، بالاتصال هاتفيا بالمتهم الثاني وطلبت منه الحضور إلى المنزل وفعلا قام المتهم الثاني بالحضور، وقامت شقيقة المجنى عليه بالإمساك به أثناء نومه، وقام المتهم الثاني بضربه بعصا غليظة «شومة» عدة ضربات بمنطقة الرأس وأرداه قتيلا ثم قاما سويا بوضعه داخل جوال بلاستيك وإلقائه بمجرى مصرف عابدين.

واعترف المتهم الثاني، بتخلصه من العصا المستخدمة في الحادث بإلقائها في المجرى المائي، واعترفت المتهمة شقيقة المجني عليه بأنه عقب مقتل شقيقها قامت بالاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه قدره 10 آلاف جنيه وتبقى منه 6300 جنيه، وأنها قامت بإنفاق المبلغ على متطلباتها الشخصية وأسرتها، وأمر اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، بالتحفظ على المتهمين والمبلغ المالي .

أمرت النيابة العامة بحسبهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم في الموعد القانوني والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها.