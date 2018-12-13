كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - إمام "الحرم المكي" يحتفى بابتهالات فرقة "ابو شعر الانشاديه"

احتفت الصفحة الرسمية لإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلى، بوصلة إنشادية لابتهال "قمر سيدنا النبى قمر"، أدتها فرقة "أبو شعر" الإنشادية الشهيرة على مسرح برنامج "حلى ودنك" الذى يُعرض عبر قناة "الناس"، ويقدمه الإعلامى عبدالفتاح مصطفى.

الوصلة الإنشادية لاقت إعجابا كبيرا من متابعى إمام المسجد الحرام، الذين اعتبروا أن البرنامج يمثل نقلة نوعية فى تقديم هذا النوع من الفن الموسيقى الهادف. حلقة "حلى ودنك"، على قناة "الناس"، التى استضافت الفرقة الإنشادية "أبو شعر"، شهدت اهتماما كبيرا فى الوسط السعودى، حيث تفاعلت صفحة "مكة المكرمة"، على "فيس بوك"، مع الفيديو الذى نشره المعيقلى عبر صفحته وحاز على أكثر من 5000 مشاركة، وآلاف التفاعلات، وبثته فى حفل إنشادى خاص بها.

انطلق برنامج "حلى ودنك"، للإعلامى والإذاعى عبدالفتاح مصطفى، الخميس 4 أكتوبر، وشهد شكلًا جديدًا من الفن، بجانب استضافة الفرق الإنشادية ومن أبرز ضيوفه خلال الموسم الجديد، على الهلباوى، وعامر التونى وزين محمود، وفرق "سلطان العارفين" و"بنات الحور".