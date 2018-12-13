كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - شاهد..هيلاري كلينتون تحضر أغلى حفل زفاف في الهند

نشر موقع روسيا اليوم، مقطع فيديو لحضور هيلارى كلينتون المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، وجون كيرى وزير الخارجية الأمريكي السابق، لحفل زفاف أسطورى أقيم في الهند، لابنة أغنى رجل في الهند "موكيش امبينى".

وأقيمت فعاليات ومراسم الحفل، فى أحد القصور التاريخية ومنتجعات 5 نجوم بمدينة أودايبور فى راجستان الشمالية الغربية، حيث اجتمع كبار الشخصيات، وشاركوا مقتطفات من الاحتفالات الفخمة على وسائل التواصل الاجتماعى.

وتستمر الاحتفالات والفعاليات بمناسبة حفل الزفاف 5 أيام، حيث تقام في مدينتين، بتكلفة بلغت 100 مليون دولار، وفق ما ذكر موقع "بلومبرج".