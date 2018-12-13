كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - تعرفي علي فائدة وضع الشاي الأخضر على الشعر

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إنه يمكن استخدام الشاي الأخضر للتخلص من قشرة الشعر، وذلك من خلال وضع منقوع الشاي على الشعر، لمدة ساعة، مع تغطيته بإحكام، وغسله بالماء الفاتر.

ونصح "النادي" بالمواظبة على استخدام هذه الوصفة، لأنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية التى تساعدك فى التخلص من مشاكل الشعر والحصول على شعر قوي ولامع.

وأضاف، أن استخدام هذه الوصفة بمعدل من مرتين إلى ثلاث أسبوعيًا، تعمل على القضاء على قشرة الشعر تماما.