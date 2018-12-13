كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - يسرا : أحب افلامى مع عادل أمام ويوسف شاهين

قدمت رحمة خالد، المذيعة الجديدة فى برنامج "8 الصبح" على قناة DMC ، و أول مذيعة من ذوي القدرات الخاصة ، اول حوارا لها مع الفنانة الكبيرة يسرا.

حيث رحبت يسرا"برحمة" فى بداية اللقاء، وانها سعيدة جدا بهذا اللقاء معها، وأكدت يسرا فى بداية اللقاء انها طفلة واحيدة لولديها لهذا كانت مدللة جدا، وانها كانت فرحة العيلة،و أول بنت في العيلة، وكنت شقية جدا وعاملة زي الولد، كنت بلعب وبجري وبلعب كورة وبركب عجل".

وأضافت "يسرا" انها من داخالها مازلت طفلة، وانها تحب الاطفال جدا قائلة "انا بموت فيهم وبحبهم أوي، كان نفسي يكون عندي أطفال لكن ربنا مكتبليش ولازم أرضى بقضاء ربنا وباللي يكتبهولي ربنا، علشان اللي بيكتبهولي ربنا أحسن من اللي أنا عاوزاه".

و أنها كانت محظوظة بدخولها عالم الفن في سن صغير، لأنها عاصرت أجيال مختلفة، وتعلمت منهم الكثير، جيل شادية وسعاد حسني كانت شيء عظيم أن تقوم بالتمثيل أمامهم، وجيل نجلاء فتحي وميرفت امين ومديحة كامل،

وأضافت أن كل الأدوار التي قامت بها كانت تمثل معنى لديها، وانها تحب كل أفلامها مع الفنان الكبير عادل إمام، والمخرج الراحل يوسف شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج محمد عبد العزيز، مؤكدة أن كل فيلم من أفلامها له ذكريات وحدوتة مختلفة لديها.