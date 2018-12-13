كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - السنغال تفوز على المغرب بسباعية وتتأهل لنهائي الشاطئية والمونديال

بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية تأهل منتخب السنغال إلى نهائى بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة شرم الشيخ وكذلك تأهل لنهائيات كأس العالم الذى يقام فى بأوروجواي بعد فوزه الكبير على منتخب المغرب ٢/٧ فى نصف النهائى. أحرز لمنتخب السنغال كل من دياسى هدفين ونيدال وحميدوبارى هدفين وميندي ودياتى واحرز للمغرب الناخلى ونسيم الحداوى. كان منتخب نيجيريا قد فاز علي مصر 6 /5 وتأهل لكأس العالم 2019 المقرر إقامتها بأوروجواي. وتلعب مصر مع المغرب غدا علي المركز الثالث والرابع بينما تلعب نيجيريا والسنغال علي المركز الأول.

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