كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - مصر للطيران الناقل الرسمي للمعرض التجاري الأفريقي 2018

البشاير

تشارك مصرللطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والعضو الـ21 في تحالف ستار العالمي، في معرض المعرض التجاري الأفريقي الأول من نوعه في أفريقيا، وذلك كناقل رسمى لضيوف العارضين والمشاركين في هذا الحدث الذي تعقد النسخة الأولى له في مصر لأول مرة ولمدة 7 أيام خلال الفترة من 11 وحتى 17 ديسمبر الجاري. يعد المعرض منصة للتبادل التجاري والاستثماري والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين وابرام عدد من الصفقات التجارية مما يوفر فرصة للعارضين لعرض سلعهم وخدماتهم.

هذا وقد شاركت مصر للطيران في هذا المعرض كأحد العارضين والمشاركين في الحدث من خلال جناح دعائي يعرض جميع وأحدث عروض شركة مصر للطيران وبرامجها الترويجية والتسويقية وقد لاقى المعرض اقبالاً كبيرًا من الزائرين والعارضين والحاضرين لهذا المعرض وجلساته.