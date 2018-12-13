كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - "اتصال" تطلق برنامج تنمية صادرات تكنولوجيا المعلومات مع "ايتيدا"

البشاير

أعلنت منظمة اتصال"نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" عن إطلاق برنامج جديد لتنمية صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "eExport" وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

يأتي البرنامج ليتماشا مع التوجه الاستراتيجي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتشجيع الشركات المصرية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التصدير لمختلف الأسواق الخارجية وزيادة فرص الشراكة والاستثمار بين الشركات المصرية ونظيراتها في خارج مصر وذلك من خلال عدد من المبادرات والبرامج وجهود منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقد تم تنظيم ملتقى للشركات للتعريف بالبرنامج بمقر هيئة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالقرية الذكية وذلك بحضور الأستاذة/ مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ/ أحمد السبكي نائب رئيس الهيئة، والدكتور/ حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة "اتصال" ، والدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لاتصال، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء اتصال.

وأكدت مها رشاد، خلال اللقاء على أن الهيئة تستهدف دعم برنامج "eExport" الذي أطلقته اتصال لتشجيع الشركات على اختراق الأسواق الخارجية وزيادة عملاءها في الخارج من خلال التواصل مع وكلاء الأعمال والشركات المتخصصة في حلول المبيعات بالأسواق المستهدفة، مشيرة إلى الدور الذي لعبته الهيئة في تحسين الصورة الذهنية عن بيئة الأعمال في مصر، وتحسين ترتيب وضع مصر في التقارير العالمية لمقاصد خدمات تكنولوجيا المعلومات.

شهد اللقاء أيضاً إلقاء الضوء على العوامل التي دفعت إلى تصميم البرنامج وابرز النتائج التي تم تحقيقها في المرحلة الاسترشادية منه التي تم اطلاقها عام 2017، وتقديم أفضل الممارسات والدروس المستفادة منها.

وأعلنت "اتصال" خلال اللقاء عن الإطار الجديد للبرنامج والذي تقوم من خلاله المنظمة بالتعاقد مع شركات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لتسويق وبيع المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركات أعضاء اتصال ، على أن تقوم الشركة العضو باختيار المسوق الأنسب لنشاطها ونوعية المنتجات أو الخدمات التي يمكن أن تقوم بتصديرها

وكشف المهندس حسام مجاهد، عن أن "اتصال" كانت قد توصلت إلى قائمة مختصرة من ثلاث شركات مبيعات في أوروبا والولايات المتحدة، تم اختيارهم من ضمن 23 شركة تقدمت للاشتراك في البرنامج، وقد تم الاختيار بواسطة لجنة وطبقاً للقواعد والمعايير المحددة مسبقاً بواسطة لجنة إدارة المشروع، مشيرا أنه يمكن التوسع في مزيد من الأسواق الخارجية من خلال تدبير تمويل إضافي في حال نجاح المرحلة الأولى من البرنامج.

وقامت "اتصال" بتشكيل لجنة مشتركة مع "ايتيدا" تضم كافة الأطراف المعنية وممثلي الشركات الأعضاء باتصال تم من خلالها تحديد دعم تكلفة النشاط بنسبة تبدأ بـ 75% وحتى 25%.

وأكد الدكتور حازم الطحاوي، أن برنامج تشجيع التصدير هو أحد محاور العمل الرئيسية لاتصال خلال الفترة القادمة حيث أنه يتفق مع التوجه الاستراتيجي للدولة لتشجيع التصدير والوصول للأسواق الدولية.