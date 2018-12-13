كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - مستشفى مصر للطيران أعادت البصر لعدد كبير من المرضى

صرح الدكتور أشرف القاضى رئيس شركة مصرللطيران للخدمات الطبية أن مستشفى مصرللطيران تسعى دائما لتقديم أعلى مستوى من الخدمات العلاجية للمرضى على يد فريق طبي يضم كفاءات عديدة، وفي هذا الصدد نجح الفريق الطبي لقسم النساء والتوليد بالمستشفى في استئصال ورم بالمبيض يزن ما يقرب من ٧ كجم لسيدة تبلغ من العمر ٣١ عاما.

ومن جانب آخر أُجريت مجموعة كبيرة من عمليات زرع القرنية وإعادة الإبصار للعديد من المرضى الذين فقدوا الإبصار لأسباب مختلفة مثل عتامات القرنية والمياه البيضاء المتقدمة والمياه الزرقاء المصاحبة لها. جدير بالذكر أن قسم الرمد بمستشفى مصرللطيران يضم احدث جهاز فيمتو ليزر VISX Laser Machine، ويقدم خدماته للمرضى على يد استشاريين ذوي خبرات عالية.

