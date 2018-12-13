كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - رئيس سموحة يتوجه بطلب إلى جهاد جريشة بعد التعادل مع الاتحاد في الدوري

جهاد جريشة

توجه محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بطلب إلى الحكم الدولي جهاد جريشة، بعد إدارته لمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان رئيس سموحة والجهاز الفني للفريق قد هاجموا الحكم جهاد جريشة، بعدما استطاع الاتحاد تسجيل هدف التعادل فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وبعد انتهاء الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وقال عامر عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لم أر إجماع بالغضب على حكم مثل الإجماع على حكم مباراة أمس جهاد جريشة الذي أطال في عمر مباراة سموحة والاتحاد بعد الوقت الضائع لرغبتة في إنهائها بالتعادل.. قمة الظلم".

وأضاف: "لاننسى أنه في عام ٢٠١٤ منع سموحة من الحصول على كأس مصر أمام الزمالك أيضًا بظلم تحكيمي دمرنا".

اختتم: "أرجوك أرفض تحكيم أي مباراة لسموحة مستقبلًا، حفاظًا على تاريخك واسمك".

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيحابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.