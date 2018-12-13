كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - لأول مرة.. إمرأة ترأس مجلس نواب البحرين

انتخب مجلس النواب البحریني، النائب فوزیة زینل رئیسا لمجلس النواب خلال الجلسة الإجرائیة في مستھل دور الانعقاد الاول من الفصل التشریعي الخامس.

وفاز النائب عبدالنبي سلمان بمنصب النائب الأول لرئیس مجلس النواب بعد حصولھ على 24 صوت وفوز النائب علي زاید بالتزكیة بمنصب النائب الثاني لرئیس مجلس النواب.

یذكر ان الرئیس فوزیة زینل تعتبر أول بحرینیة ترأس السلطة التشریعیة وھي إعلامیة ومستشارة في الشؤون الأسریة والنفسیة وناشطة إجتماعیة.

ولأول مرة تدخل البرلمان وكانت قد ترشحت في الانتخابات مرتین قبل أن تفوز في الانتخابات النیابیة لعام 2018 الأخیرة عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبیة في الجولة الأولى.

وأشاد المجلس الأعلى للمرأة في البحرين في بيان له "بالإنجاز الرفيع الذي حققته المرأة البحرينية بترؤسها للمجلس النيابي عن طريق التصويت الحر المباشر".