كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - حبس 3 عاطلين قتلوا سائق "توك توك" في القناطر

قررت النيابة العامة بالقناطر، اليوم، حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته في النيل والاستيلاء على مركبة التوك توك الخاصة به ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والسرقة.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية، بشأن انتشال جثة مجهولة لذكر في العقد الثاني من العمر من مياه نهر النيل بناحية أبوالغيط دائرة المركز والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القناطر الخيرية وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ونفيه وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وفى وقت لاحق حضر "محمود. ح" 50 سنة، عامل قرر بتعرفه على الجثة، وأنها خاصة بنجله المدعو "عبدالرحمن" 17 سنة، طالب ومقيم ذات العنوان، وأضاف بأن نجله يعمل سائق على مركبة توك توك ملك المدعوة "أخوات" 36 سنة، ربة منزل وأنه خرج للعمل على المركبة بتاريخ 14-10-2018م ولم يعد للمنزل حتى اكتشاف جثته ولم يشتبه في وفاته جنائيا.

وقررت النيابة العامة، انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثة المتوفي لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وبيان سبب الوفاة وتاريخها، مع بيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتبين من الصفة التشريحية أن الإصابة حيوية حدثت من المصادمة القوية بجسم رضي.

تشكل فريق بحث وتوصلت جهود رجال المباحث، إلى أن وراء الحادث "عبد الرحيم. م" 17 سنة، سائق توك توك ومقيم أبو الغيط – دائرة المركز، و"فتحي. س" 18 سنة سائق توك توك ومقيم بعزبة سيف الدين – شراره – أبو الغيط – دائرة المركز، و"عادل. ع" 28 سنة، ميكانيكي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قرر الأول أنه تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه وأنهم عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص منه والاستيلاء على مركبة التوك توك قيادته ومتعلقاته.

وفي يوم الحادث استدرجه الأول والثاني وتقابل معهما بمنطقة الخرقانية وتوجهوا للثالث ومكثوا سويا ثم اصطحب الأول والثاني المجني عليه بادعاء التنزه وتوجهوا لمنطقة عزبة مرشد بأبو الغيط دائرة المركز بجوار شاطئ النيل، وقاموا برطم رأسه بحوض خرساني حتى فقد وعيه وتوفي وألقوه بمياه النيل واستولوا منه على هاتفه المحمول ومركبة التوك توك والتي باعوها لعميلهم "كريم. م" 19 سنة، سائق توك توك ومقيم عزبة الأربعين أبو الغيط – دائرة المركز.

جرى ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ماركة أي صيني بدون شريحة، وأمكن ضبط العميل وبمواجهته باعترافات المتهمين أقر بصحتها وأقر بيعه مركبة التوك توك بمبلغ 15.500 جنيه للمدعو "كريم" 17 سنة، سائق توك توك (أمكن ضبطه) وجرى بإرشاده ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها والتي تحمل شاسية رقم 50033 وموتور رقم 81792، وجرى التحفظ عليها.