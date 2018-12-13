كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - سقوط تشكيل عصابي بالإسكندرية وبحوزته 16 مليون جنيه و50 ألف دولار

تمكنت مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، اليوم، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، حال تعاملهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة المنتزة، وضبط أكثر من 16 مليون جنيه مصري وأكثر من 50 ألف دولار أمريكي.

وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، ورد معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مفادها قيام كل من المدعو "حسن.أ.ص"، مواليد 1980 "حاصل على بكالوريوس تجارة" ومقيم بمحافظة الإسكندرية، المدعو/ إمراجع. م.إ ، مواليد 1989 "سائق" ويحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وذلك من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية، وكذا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية، وتجميع بطاقات الصرف الآلي لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلي واستبدالها بالعملات الأجنبية، بالمخالفة لأحكام القانون متخذين من منطقة "ميامي" مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

ضبط المذكوران حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع المدعو/ فيصل.ع.ع، مواليد 1972" يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته مبلغ مالي قدره عشرة آلاف دولار أمريكي، داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزتة (185) ألف جنيه مصري.

وبالانتقال بإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم، أسفر عن ضبط الآتي: "16 مليون و375 جنيه مصري، و44 ألف و875 دولار أمريكي، (3) كارت صراف آلي خاص ببنوك عربية، (2) ماكينة عد نقدية، (5) إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالي مبلغ (725) ألف جنية مصري، (7) دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم، (5) هاتف محمول".

وبمواجهة المذكورين، أقروا بارتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.