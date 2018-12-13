كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 03:13 مساءً - ضبط 7 أشخاص اعتدوا على أسرة داخل مسكنهم بالإسكندرية

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، من ضبط 7 أشخاص لهم معلومات جنائية لاعتدائهم على آخرين بمحل مسكنهم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، وذلك لوجود خلافات بينهم.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من المستشفى العامرية العام بوصول كلاً من "علي. أ. ع"، 19 سنة، عامل، و"شادية. أ. ع"، 17 سنة، و"منى. أ. ع"، 14 سنة، مقيمين بمنطقة عبد القادر، دائرة القسم "أشقاء"، و"سناء. ف. ع"، 50 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، "والدة المذكورين"، وإصابتهم عدا الرابعة بكسور وجروح متفرقة.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سابقة وجود خلافات عائلية بينهم وكلاً من "محمود. م. ع"،21 سنة، عامل، و"محمد. م. ع"، 37 سنة، عاطل، له معلومات جنائية، و"فتحي. م. ع"، 31 سنة، "أشقاء".

استعانوا بكلًا من "عبد السلام. هـ. ع"، 32 سنة، عاطل، ومقيمين بدائرة قسم الدخيلة، زوج شقيقتهم، و"عاشور. أ. ع"، 35 سنة، السابق اتهامه في 37 قضية "سرقة بالإكراه - مقاومة سلطات - مخدرات - سلاح بدون ترخيص - سرقة متنوعة"، مقيم بدائرة القسم، صديق الأول"، و"سعد. ح. س"، 26 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 10 قضايا "سرقة بالإكراه- سلاح ناري - مخدرات - سرقة" ومقيم بالبحيرة "صديق الأول"، و"جمال. م. أ"، 19 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، "صديق الأول"، والتوجه لمحل إقامة المصابين واعتدوا على المصاب الأول بالضرب بأسلحة بيضاء وإلقاء شقيقتيه من شرفة الشقة سكنهم بالطابق الثالث.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم الأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، "بندقية خرطوش - 10 طلقات من ذات العيار- 4 سلاح أبيض ـ سيف كبير الحجم- إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

أخطرت النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.