سوزان مبارك تُحدث تفاعلاً واسعًا في أحدث ظهور.. وهكذا جاءت ردود الفعل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث ظهور سيدة مصر الأولى سابقًا "سوزان مبارك" تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد غيابها عن الساحة طويلا، وجاءت ردود الفعل متباينة عليها.

وظهرت قرينة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، داخل مقهى بالقاهرة، مرتدية نظارة سوداء وملابس بسيطة، وبدا عليها علامات التقدم في السن بشكل لافت.

ونشر الصورة حسن الغندور المقرب من أسرة الرئيس المصري الأسبق، وكتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "سيدة مصر الأولى، الهانم"، وكانت برفقة سيدة تدعى علا الديب التي تعمل مديرة لإحدى المكتبات، التي علقت على الصورة: "أنا من الجيل اللي اتربى على مكتبة الأسرة ومهرجان القراءة للجميع".

وما إن نُشرت الصورة على مواقع التواصل حتى تداولها النشطاء على نطاق واسع، ووصلت لـ"ترند" على تويتر.

ورحبت بها إحدى الناشطات وشاركت صورتها على حسابها بـ"تويتر" مرفقة بتعليق: "السيدة سوزان مبارك تظهر في أحد الكافيهات، ست الهوانم سيدة مصر الأولي".

وكذلك المغرد يوسف الدالي الذي قال: "سيدة مصر الأولى ماما سوزان ربنا يبارك في عمرك يارب وكل عام وجميع أسرة الرئيس مبارك بخير وصحة جيدة ونتمنى له المزيد من التقدم والازدهار".

في المقابل أبدى البعض استياءه من ظهور سوزان مرة أخرى بعدما طويت صفحتهم عقب أحداث مصر، فكتبت يارا علي: "يا ماشاء الله سوزان مبارك بقت بتظهر في الشارع والناس بتتصور معاها كمان".

وتابع آخر: "تختلف تتفق تحبها أو تكرهها هذه سيدة لها دورها التاريخي سيذكرة التاريخ سلبًا ام إيجابًا بالنسبة لي أفضل شئ أتذكره لها مكتبة الأسرة وآلاف الكتب التي ساعدتني علي اقتناءها بمبالغ فعلا بسيطة".

يذكر أن سوزان مبارك، كانت مهتمة بحقوق المرأة المصرية، إبان فترة تولي حسني مبارك منصب الرئاسة، كما أقامت عدة أنشطة ومشروعات في مجال حقوق الطفل، بالإضافة إلى مساهمات أخرى بارزة في المجتمع.

وكان آخر ظهور لها في أبريل الماضي، بعد غياب دام لسنوات عن الأنظار، بمشاركتها في عرض افتتاح بطولة إفريقيا رقم 14 للجمباز الإيقاعي والترامبولين، التي شاركت فيها حفيدتها فريدة جمال مبارك.