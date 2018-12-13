أشياء عليكِ اقتناءها أثناء مُقابلة التقدم لوظيفة.. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا شك أن التحضير للتقدم لطلب وظيفة يعد من الأشياء المهمة جدًا التي تجعلك أكثر استعدادًا للمقابلة.

وبهذا الخصوص، يقدم لكِ موقع purewow العديد من الأشياء الرئيسية التي يجب اصطحابها معك أثناء إجراء مقابلة شخصية.

ولعل من الأشياء الرئيسية التي يجب اصطحابها معك في مقابلة التقدم لوظيفة هي نسخة من سيرتك الذاتية وتأكدي أن شكلها نظيف ولا يوجد بها أي بقع، ومعرفة مكان المقابلة والاحتفاظ به على هاتفك.

كما أن بطاقة العمل تعد أيضا من الأشياء المهمة لاصطحابها معكِ في مقابلة العمل لأنها تعبر عن مدى احترافيتك في العمل، ولا بد من التأكد من وجود أرقام وإيميل مكان مقابلة العمل معكِ.

ولا تغفلي عن اصطحاب قائمة بأرقام مديري الأعمال السابقة، فمن الممكن أن يطلبونها أثناء المقابلة، وقومي أيضا بمضغ النعناع مع أخذ نفس عميق للتخلص من التوتر بدلًا من شرب القهوة.

ولا بد من اصطحاب البطاقة الشخصية خاصة إذا كان مبنى المقابلة يتمتع بحماية عالية، وأحضري معكِ قلما ومفكرة لتدوين أي ملاحظات، ونصيحة أحضري أكثر من قلم، وجهزي أسئلة للشخص الذي سيجري معكِ المقابلة مثل طبيعة العمل وحجم الفريق وغيرها.