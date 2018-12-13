اختاري تلك الألوان لشعرك لإطلالة أصغر وأكثر شبابًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلجأ الكثيرات منا إلى تغيير لون شعرهن لتجديد إطلالاتهن وإضفاء لمسة من الجاذبية عليهن دون الحاجة إلى تغيير قصّة الشعر.

ولأن هناك بعض الألوان قد تبدو غير مناسبة وتجعل مظهرك حادًا أو تجعلك تبدين أكبر من عمرك، جلبنا لكِ من مجلة "بيردي" مجموعة من ألوان الشعر تُظهرك أكثر شبابًا، فلا تفوتيها:

خصلات كراميل للهايلايت

يعد الكراميل درجة مميزة للغاية للهايلايت وخاصة للسمراوات، إذ يضفي إشراقة أكثر للإطلالة فلا تترددي في اختياره مثل "بريانكا تشوبرا".

درجة الغولدن ميلون

إذا كان لون شعرك الأصلي فاتحًا، لا تترددي في اختيار تلك الدرجة الناعمة من الأشقر والتي تُعرف باسم "strawberry blonde" أو "golden melon"، وعند اعتماده احرصي على زيارة الصالون كل 6 أسابيع للحفاظ على إشراقة اللون.

الـ Bronde Sombré

لستِ بحاجة إلى تغيير لون شعرك كليًا، فإذا كان شعرك أسود أو بنيا قاتما، يمكنك اختيار الـ Bronde Sombré والذي يعتمد على إضافة درجات أفتح إلى لون شعرك الأساسي مع الاحتفاظ بلون جذور الشعر داكنة كما هي.

الوردي الباستيل

قد تترددين كثيرًا في اعتماد ذلك اللون لشعرك، ولكن كما ترين في الصور فهو يتميز بدرجته الناعمة المائلة إلى الأشقر، فلا تترددي.