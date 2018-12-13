بينها "هذا ليس خطأي".. تجنبي قول تلك الجُمل في العمل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هُناك قواعد شائعة ومعروفة يجب اتباعها عندما يتعلق الأمر ببيئة العمل وما يجب تجنب فعله أو قوله، مثل عدم التحدث في الأمور السياسية وإصدار تعليقات عنصرية، ولكن هناك العديد من الأمور التي قد تبدو بسيطة بالنسبة للكثيرين ولكنها من المحظورات وينبغي تجنبها تمامًا.

ولأن بعض تلك الأمور ليست واضحة بما فيه الكفاية، نقدم لكِ من مجلة "ريدرز دايجست" جُملاً عليكِ تجنب قولها في العمل:

"هذا ممل"

نعلم أنه كثيرا ما تكون الاجتماعات التي تحضرينها غير ضرورية ومضيعة للوقت، ما يُشعرك بالملل والإرهاق، ولكن مع ذلك عليكِ تجنب قول ذلك والإفصاح عنه سواء إلى أحد زملائك في الخفاء أو بصوت عال خلال الاجتماع؛ لأن ذلك قد يجعل مديرك يشكك في مهاراتك كأحد أفراد فريق العمل أو ببساطة يُشعره بعدم احترامه.

"هذا ليس خطأي"

يعد عدم تحملك المسؤولية عندما يقدم مديرك ملحوظة بشأن عملك أو مشروعك بمثابة علامة تحذيرية وأمر غير مقبول لمديرك، فإلقاؤك اللوم على زملائك وتعاملك بدفاعية مع الأمر، يقلل من شأنك ويجعلك تبدين أقل نضجًا.

"تبدين أنيقة اليوم"

وفقًا للخبراء، يُنصح بتجنب تقديم الإطراءات إلى زميلاتك بشأن مظهرهن، مثل قول "تبدين أنيقة اليوم" أو "تسريحتك أجمل اليوم"، لأن من الممكن عدم فهم كلامك بطريقة صحيحة، فقد تظن زميلتك أنها كانت بشعة أو غير جذابة سابقًا، كما ينصح الخبراء بعدم تقديم إطراء لأي زميلة طالما أنك لن تفعلي المثل مع الزملاء الرجال، إذ يجب أن يكون أسلوب تعاملك واحدًا مع الكل.

"هذه فكرة غبية"

إياكِ وقول مثل تلك الجملة لأي عميل، فإذا كنتِ تعتقدين أن رأي عميلك ليس مناسبًا أو صائبًا، يمكنك تقديم وجهة نظرك ورأيك بطريقة مناسبة أكثر دون احراجه والتقليل من شأنه، مثل قول "ما رأيك في ذلك الحل؟" أو "لدي اقتراح آخر أود طرحه" وما شابه.

الشكوى للمساعدين والزملاء

تجنبي تمامًا التحدث عن العمل أو المدير بسلبية مع أي من الزملاء والمساعدين، فقد يتم استخدام ما تقولينه ضدك بكل بساطة وإبلاغه إلى مديرك؛ ما يؤدي لبعض المشاكل أنتِ في غنى عنها.