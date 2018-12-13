فرح الهادي مصدومة من أعداد متابعيها على "سناب شات".. وتؤكد: "لن أتغير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة الكويتية فرح الهادي لجمهورها عن عدد من شاهدوا فيديوهاتها على تطبيق سناب شات خلال أقل من عام، موضحة أن هناك مليارا و700 مليون شخص شاهدوها؛ ما أصابها بصعقة من حجم الرقم وأفزعها بشدة.

وقالت الهادي: "إنتوا متخيلين إني أنا الحين بيصير لي سنة واحدة بس بالسوشيال ميديا ووصلت لهذا الرقم.. شيء وايد حلو ووايد كبير.. وشكرًا أنكم معاي".

وأكدت النجمة الكويتية في فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات أنها لا تحب مشاهدة عدد من يترددون على حسابها بـ سناب شات؛ لأنها تتعامل بتلقائية وطبيعية وهذا الرقم الضخم يصيبها بالتوتر الشديد ويخيفها.

ووعدت الهادي جمهورها ألا تتغير أبدًا أو يصيبها الغرور وتظل على طبيعتها وتعيش مع جمهورها كل تفاصيل حياتها، مضيفة: "أمر يخرع قارة ياما".

وأشارت إلى أنها خلال هذا العام الذي تواصلت فيه مع جمهورها على السوشيال ميديا أصبحوا هم عائلتها وأصدقاءها، متنمية أن تظل تتواصل معهم طوال العمر وعدد مشاهديها يزيد أكثر من ذلك.

ويعد نجوم الكويت من أكثر نجوم الخليج تفاعلًا واستخدامًا لتطبيق سناب شات، اذ يحرصون على نشر تفاصيل حياتهم الشخصية والمهنية بشكل يومي والتواصل مع جمهورهم.