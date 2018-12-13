بعد "نفرتيتي".. نيللي كريم تظهر بإطلالة "كليوباترا".. هل اقترب دورها الفرعوني؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنانة المصرية نيللي كريم مولعة بالتاريخ الفرعوني والأدوار التاريخية بعد تكرار ظهورها بإطلالات مختلفة مرة بـ"نفرتيتي" وأخرى بـ"كيلوباترا".

ونشرت كريم عبر صفحتها على إنستغرام صورة لها في زي "كليوباترا" بتاجها المميز ومن حولها الأشكال الفرعونية الموزعة بشكل لافت.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين النشطاء، الذين طالبوا بتمثيل هذه الأدوار بعدما لاحظوا تعلقها بها وتكرار ظهورها بهذه الإطلالات.

فقالت ناشطة تدعى ميرو: "والله ده الدور اللي لازم تمثليه فعلاً"، ووصفتها رقية بأنها "فرعوينة أصيلة"، وثالثة قالت لها: "عسولة في الفرعوني".

وتابع آخر: "بجد لايق عليكي دور كيلوبترا أوي لازم تعملي حاجة فرعوني".

وكانت الفنانة نيللي كريم شاركت متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام قبل أيام صورة لها بإطلالة الملكة الفرعونية نفرتيتي، وأثارت إعجاب العديد من متابعيها.

يذكر أن نيللي كريم تستعد حاليًا لبطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" مع كريم عبدالعزيز وهند صبري وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وكانت آخر أعمالها في السينما فيلم "بشتري راجل" مع محمد ممدوح.