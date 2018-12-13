طفلك مصاب بالسكري؟.. نصائح ضرورية لوقايته من الإنفلونزا الموسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر: الطفل المصاب بالسكري يحتاج إلى مزيد من الرعاية، خاصة فيما يخص النظام الغذائي الذي يتناوله، لوقايته قدر الإمكان من احتمالية انتقال العدوى أو إصابته ببعض الأمراض الفيروسية، كالإنفلونزا التي قد تعرضه لبعض المضاعفات أو المشاكل الصحية الأخرى. لمتابعة باقي الموضوع تابع موقع "كونسلتو":

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