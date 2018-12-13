سلاسل ذهب للرجل لإطلالة مترفة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 ديسمبر 2018 02:22 مساءً - الإكسسوارات بالنسبة للرجل أصبحت أمرًا أساسيًا وضروريًا لاسيما السلاسل بتصاميمها المختلفة.

يلبّي بعض الرجال رغباته في اختيار لمسات مترفة باعتماد هذه السلاسل المصنوعة من الذهب، لهذا إذا كنت من هؤلاء الرجال الذين يفضلون سلاسل الذهب، جمع لك الخليج 365.نت مجموعة مختلفة منها من أشهر الماركات العالمية.

تعتبر السلسلة الذهب البسيطة التي تحمل خاتمًا صغيرًا واحدة من أشهر الموديلات التي يفضلها الرجال الرومانسيون، إذ يكون لهذا الخاتم دلالة خاصة في قلبه، كالموديل من تيفاني آند كو Tiffany & Co.

أما إن كنت تتمتع بالبساطة والهدوء فسيعجبك هذا التصميم من A.P.C. مع القلادة البسيطة التي يمكن أن تكتب عليها أول حروف من اسمك أو اسم من تحب حسب رغبتك.

في المقابل، يمكن للرجل الذي يتسم بالعصرية وروح الأكشن اختيار هذه السلسلة من برادا Prada مع القلادة على شكل أسد، التي تعبّر عن قوة الشخصية والسيطرة، وعادة ما يميل لهذا النوع الشباب المراهقون.

يمكنك أيضًا اعتماد أكثر من خيار بسلسلة واحدة، كالتصميم من Miansai التي تحمل من قلادة، تضع بها حروفًا من اسمي شريكتك ووالدتك معًا، أو ابنتك.

بهذا الألبوم إليك عزيزي الرجل الذي يبحث عن الترف مجموعة من سلاسل ذهب من أشهر الماركات.. أي واحدة ستختار؟.

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