النجمات يخترن الجمبسوت في عام 2018... من الأكثر أناقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 ديسمبر 2018 02:22 مساءً - الجمبسوت كما نعلم أحد أبرز صيحات الموضة وأكثرها رواجًا، ومؤخرًا لاحظنا أنه أصبح خيار النجمات الأول، والبديل المثالي عن فستان السهرة في مختلف المناسبات، الرسمية منها والكاجوال، وفي عام 2018 شاهدنا العديد من النجمات العربيات وقد اعتمدن اطلالات لافتة في الجمبسوت على السجادة الحمراء، أو في المشاوير اليومية، فمن بدت الأكثر أناقة؟



درة زروق في جمبسوت أحمر من زهير مراد:



شاهدنا درة زروق مؤخرًا في جمبسوت باللون الأحمر، اختارته من “زهير مراد” Zuhair Murad تصميمه أنيق وفاخر، وفيه لمسات شرقية ساحرة. أكمامه طويلة وياقته عالية، وله رداء طويل يتدلى على الأرض، وقد نسقته درة بطريقة أنيقة حيث اختارت معه أقراطًا ماسية ناعمة.





منى زكي في جمبسوت عصري باللون الأسود:



شاهدنا منى زكي أيضًا وقد اختارت جمبسوت أسود بتصميم عصري، مستوحًى من التوكسيد، بقصة الكتف الواحد، وقد بدت اطلالتها فيه شبابية ومميزة، وقد نسقت معه اكسسوارات باللون الأسود ومجوهرات باللون الفضي.





صبا مبارك في جمبسوت باللون الأبيض:



اختارت صبا مبارك في إحدى مناسبات هذا العام اطلالة جريئة في الجمبسوت، حيث إنها اعتمدته باللون الأبيض بقصة من دون أكمام وأرجل ضيقة، وقد نسقت معه شنطة يد من الخشب، واكتفت ببعض المجوهرات الناعمة.





أروى جودة في اطلالة فاخرة بالجمبسوت:



تألقت أروى جودة مؤخرًا في اطلالة فاخرة في الجمبسوت الذي اختارته باللون الأخضر الزيتي ومن قماش براق، بأكمام طويلة، وياقة مفتوحة على شكل حرف V، وله حزام قماشي على الخصر يتدلى من الخلف، ليبدو مثل التنورة، وقد اختارت معه صندلًا بكعب عالٍ ومجوهرات فاخرة من “بولغاري” Bulgari.





هذه بعض اطلالات النجمات العربيات في الجمبسوت في عام 2018، شاهدي الصور واختاري النجمة الأكثر أناقة برأيِك.

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