أحدث صيحات شتاء 2019 للمحجبات..اختاري منها لتتألقي

البلوفر بالرقبة العالية مع الحجاب عادت موضة البلوفر بالرقبة العالية من جديد هذا الموسم، ارتدتها مدونة الموضة الخليجية دلال الدوب بطريقة تناسب الحجاب، ولا تخفي هذه الصيحة أيضًا، باعتماد خامات حجاب خفيفة وصغيرة الحجم، لكي تربطها وتضعها داخل البلوفر، للمسة محتشمة وأنيقة بالوقت نفسه، بخاصة مع لفة الحجاب الكويتية المعروفة.

المعاطف الطويلة بالألوان الزاهية هذا الموسم سيكون بألوان زاهية وجذابة، فمع الألوان الدافئة والقاتمة سنجد الكثير من الألوان الربيعية مستمرة معنا لشتاء 2019، كـ المعطف الطويل باللون الفسفوري الذي اختارته مرمر محمد بخامة الفيلفت الناعمة، نسقت معه جينز أزرق قصيرًا، وحذاً بكعب عالٍ مدبب وطرحة باللون الأبيض.

رسومات جلود الحيوانات مع الحجاب سوف تهيمن رسومات جلود الحيوانات بشكل عام على اطلالات الصبايا، أما المحجبات فيمكنهنّ اعتمادها أيضًا، مثلما اختارت الفاشينيستا "فاطيمة"، بوت الكاحل برسومات جلد التمساح، أما المدونة دلال الدوب فاختارت هذه الصيحة باعتماد الجاكيت البليزر من جلد النمر، نسقت معه اللون الأسود للتوب والبنطلون والبوت، ليبقى الجاكيت هو عنوان الأناقة للمظهر ككل.

البناطيل الشارلستون الشتوية عالية الخصر الآتية من التسعينيات كانت هذه البناطيل هي بطلة الأناقة أيام التسعينيات، ويمكنكِ الاحتفاظ بواحد منها لهذا الشتاء، مثلما اختارت الفاشينيستا فاطيمة البنطلون الشارلستون الواسع عالي الخصر مع توب أسود، وكارديغان شتويًّا أضاف لمسة محتشمة للوك، ومثل هذه الاطلالة مثالية لصاحبات الوزن المتوسط والصبايا القصيرات، بخاصة مع الكعب العالي.