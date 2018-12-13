موديلات أساور فاخرة تليق بهدية الأعياد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 ديسمبر 2018 02:22 مساءً - مهما تقدّمت بنا السنون وشعرنا بالنضوح يبقى للهدية تأثيرها المفرح علينا. فهذه المبادرة التي تأتينا من أشخاص يكنّون لنا المشاعر الصادقة والجميلة، هي أصدق تعبير وأرقى أسلوب. ومع اقتراب موسم الأعياد، يسارع الجميع إلى شراء الهدايا والقطع الثمينة، معنوياً ومادياً.





وليس هناك أفخم من قطعة مجوهرات مصنوعة من الذهب الفاخر لتقديمها هدية لمن نحب. وبالأخص، عندما تكون هذه القطعة سواراً بتصميم عصري يناسب أجمل الإطلالات وأهم المناسبات، ويحمل توقيع دار مجوهرات عالمية.





من انستقرام دور المجوهرات العالمية، اخترنا تصاميم أساور تنوّعت بين فخامتها وفذلكتها وبساطتها.. ولكن جمع بينها جودة الصياغة وفخامتها. وقد عرضتها كل دار بأسلوب يتماشى مع تاريخها وعراقتها.



فعلى سبيل المثال، اختارت دار بوشرون Boucheron أن تقدّم هذا السوار الفاخر ضمن مجموعتها ناتور تريومفانت Nature Triomphante والمصنوع من الذهب الأبيض والألماس. وهو سوار بتصميم معقّد، يليق بسهراتك الفاخرة لاحتفالات العام الجديد.





كما بإمكانك أن تختاري هدية من مجموعة الأساور ذات التصميم العصري والتي قدّمتها دار بياجيه Piaget ضمن مجموعة بوساشون Possession وهي عبارة عن أساور مصنوعة من الذهب ومرصّعة بمختلف أنواع الأحجار الكريمة مع بعض أحجار الماس الناعمة.







أما إذا أردت أن تختاري هديتك من تصاميم الأساور العصرية التي تناسب مختلف الأوقات، فإليك هذان السواران من مجموعة ليان سيدوكسيون Liens Seduction من شوميه Chaumet، أحدهما مصنوع من الذهب الأصفر والآخر من الذهب الأبيض.





شاهدي مجموعة الأساور التي اخترناها لك لتكون هديتك في احتفالات العام الجديد.





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