كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - إحالة 23 موظفا بوحدة صحية بالقليوبية للتحقيق

أحالت لجنة المتابعة بالوحدة بإكياد دجوى، اليوم، 23 موظفا من العاملين بالوحدة الصحية بطنط الجزيرة بالقليوبية إلى التحقيق، نظرا لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال مرور أيمن حسين حسانين رئيس الوحدة المحلية بإكياد دجوى على الوحدة الصحية، حيث تبين عدم تواجد 7 أطباء و16 موظفا في محل عملهم، وتم الشطب عليهم من مسؤولي المتابعة بالوحدة المحلية.

وقال حسانين إن إحالة الموظفين للتحقيق، جاء حفاظا على سير العمل داخل الوحدة الصحية وحق المرضى في العلاج، حتى لا يتكرر منهم ترك محل عملهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية، أنه تم عمل مذكرة للعرض على المهندس محمد خيري رئيس مركز ومدينة طوخ، وأخرى للعرض على مدير الإدارة الصحية بطوخ لرفعهما للدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية والدكتور حمدي الطباخ لإحالة الواقعة للتحقيق بالجهات المختصة.