كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - مجازاة مدير مستشفى سنهوت التخصصي و64 طبيبا في الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجازاة مدير مستشفى سنهوت التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح و64 طبيبا وممرضا وعاملا بالمستشفى بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون تقديم إذن أو عذر قانوني.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف عبده سالم مدير الإدارة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى سنهوت التخصصي التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح.

وتبين عدم تواجد 64 طبيبا وممرضا وعاملا، وعدم تواجد المدير بالمستشفى أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.