كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - رئيس السنطة يحيل مفتش تموين للتحقيق

أصدر اللواء ممدوح هجرس رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المحاسب أحمد المغاوري نائب رئيس مجلس مدينة السنطة، بضرورة إحالة مفتش التموين المكلف بمراقبة ومتابعة مستودع غاز قرية بلكيم للتحقيق بالشؤون القانونية لعدم انضباطه وظيفيا وتزويغهم أثناء ساعات العمل.

جاء ذلك على خلفية جولة تفقدية لرئيس المدينة على المنشآت الخدمية، والمرافق والمخابز ومستودعات الغاز للوقوف على مدى انتظام العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، ورصد المشكلات والسلبيات للتغلب عليها.

كما أعطى رئيس مجلس المدينة، تعليماته لمدير إدارة التموين بعمل محضر لذات المستودع لفتحه قبل المواعيد الرسمية للبيع للسريحة بالمخالفة، وعمل محضر مخالفة أوزان لمخبز بلدي بقرية ميت حواي.