كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - غلق 28 منشأة ومكتب وتحرير 240 قضية في حملة بالبحر الأحمر

شنت شرطة مرافق البحر الأحمر بقيادة المقدم محمد حمدي رئيس قسم المرافق، يعاونه الرائد خالد مهدلي والنقيب محمد الطيباني، عدة حملات أمنية على المنشآت التجارية لمراجعة شروط التراخيص بمدينة الغردقة وذلك تنفيذا لقرارت غلق لعدد من المنشآت صادرة من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وذلك لإدارتهم بدون ترخيص.

كانت حصيلة الحملات في أسبوع والتي قادها المقدم محمد حمدي واشترك فيها مجلس مدينة الغردقة، أسفرت عن تنفيذ 11 قرار غلق لعدد 9 مكاتب بيع رحلات سفاري ومغسلة سيارات وكافيه وأيضا تنفيذ 4 قرارات غلق لعدد 4 ثلاجات حفظ.

كما جرى تحرير أكثر 240 قضية مرافق عامة متنوعة، وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على الجهات المختصة.