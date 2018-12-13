كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - جينفير لوبيز تكشف سبب تأجيل زواجها من اليكس رودريجرز
بعد علاقة استمرت قرابة عامين حاوطتها الرومانسية والتفاهم ، أكدت النجمة العالمية جينفير لوبيز انها لا تمانع الزواج من حبيبها لاعب كرة البيسبول اليكس رودريجرز.
وقالت لوبيز في حوار لمجلة بيبول الامريكية التي تتصدر غلافها :" اريد الأشياء ان تسير بشكل طبيعي دون استعجال .
وأكدت لوبيز أن حبها هي ورودريجيز مبني على النضوج الفكري والتفاهم لذلك استمرا كل هذه المدة،لافتة إلى أنها تزوجت ٣ مرات لذلك عليها أن تأخذ هذه الزيجة بعين الاعتبار وتفكر جيدا.
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