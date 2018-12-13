كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - تفاصيل اجتماع القومي للمراة اليوم

عقد المجلس القومي للمراة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبحضور جميع عضواته وأعضائه.

وفي بداية الاجتماع توجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر الي الدكتورة هبه هجرس عضوة المجلس علي الدور الذي قامت به في استحداث لجنة المراة ذات الاعاقة بالمجلس للنهوض بالمرأة ذات الاعاقة، وهي من اول الجهات التي دعت الي دمج المعاقين في المجتمع...

وأشارت الدكتورة الي النجاح الباهر الذي حققه الظهور الأول للاعلامية رحمه خالد اول مذيعة علي مستوي العالم تظهر علي الهواء من المصابين بمتلازمة داون ، والتي انضمت الي مذيعين برنامج 8 الصبح علي قناةDmc ، مشيرة انها شرفت بان تكون من اول الضيوف المشاركين في الظهور الاول لرحمة في البرنامج،مشيده بردود الفعل الايجابيه علي الحلقة داخل مصر وخارجها.

هذا وقد ناقش الاجتماع راي السادة الاعضاء في مسودة برامج عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030، والموافقه علي مقترح خطة عمل المجلس 2018-2019، كما تم عرض مشروع نحو بيئة آمنه وحرة من العنف ضد المراة في مصر ، كما تم عرض بدء اطلاق مشروع تطوير سوق زنين بحي بولاق الدكرور.

وفي الختام توجهت الدكتورة مايا مرسي بالتحية والتقدير الي الاستاذه سهام جبريل عضوة المجلس علي عملها المتميز مع فرع المجلس بمحافظة شمال سيناء للنهوض بالمرأة السيناويه علي الرغم من الظروف الصعبه التي تمر بها سيناء، حيث قدمت لها درع المجلس و شهادات تقدير لاعضاء فرع المجلس، من جانبها توجهت سهام جبريل بالشكر الي الدكتورة مايا مرسي، مشيرة اننا هذا دورنا تجاه بلدنا التي نحبها ونعشقها.