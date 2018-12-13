كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - ضبط 1972 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالبحيرة
نفذت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم، بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، والمخالفات المرورية المتنوعة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1972 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن المؤبد والغرامة.
كما جرى تحرير 1966 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.
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