كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - شاهد.. ناسا تخترق غلاف الشمس الجوي وتنشر اول صوره

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أول صورة مقربة للبلازما التي تتدفق من أشعة الشمس، وذلك منذ اختراق غلافها الجوي من قبل مسبار "باركر سولار بروب".

ويتوقع العلماء الآن الحصول على المزيد من المعلومات الثمينة بفضل المركبة الفضائية الروبوتية "باركر سولار بروب"، التي أصبحت أول مركبة من صنع الإنسان تتوغل في الغلاف الجوي الخارجي للشمس.

وعلى الرغم من أن مسبار باركر اجتاز الرقم القياسي لأقرب لقاء مع الشمس، في 8 نوفمبر الماضي، إلا أن وكالة الفضاء الأمريكية لم تتلق البيانات الأولى للبعثة إلا مؤخرا.