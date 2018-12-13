كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - البشير: حريصون على تعزيز العلاقات مع مصر

جدد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، يوم الخميس، حرص السودان على تعزيز وتمتين الروابط الأزلية والتاريخية والاستراتيجية بين السودان ومصر خدمة لمصالح شعبي البلدين.

والتقى البشير بمكتبه بالقصر الجمهوري السفير حسام عيسى بمناسبة اعتماد أوراقه سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى السودان.

وقال حسام في تصريحات صحفية، إن الرئيس البشير أكد من خلال توجيهاته دعم تلك العلاقات التي تربط البلدين والوصول بها إلى مرحلة التكامل التام.

وأبان أن هذا التوجيه سيكون دستوراً له خلال فترة عمله في السودان والمضي قدماً في تنفيذ ومتابعة المشروعات المشتركة بين البلدين في المجالات كافة، لافتاً إلى أن ذلك ضمن توجيهات القيادة المصرية.