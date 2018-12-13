كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - صندوق تحيا مصر: بدء توزيع 200 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا مجانا

أعلن صندوق تحيا مصر بدء توزيع 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع مجانا، حيث ستبدأ عملية التوزيع بمحافظات "الشرقية، البحيرة، الوداي الجديد، الأقصر، وأسوان".

وقال المدير المالي والإداري للصندوق تامر عبد الفتاح - في بيان اليوم الخميس - إن الصندوق يوفّر لحوم الهدي والأضاحي للعام الثاني على التوالي، وذلك بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، موضحا أنه تم تشكيل فرق عمل من الصندوق ومنظمات المجتمع المدني؛ لتنفيذ عملية توزيع اللحوم وضمان وصولها إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف عبد الفتاح أن التوزيع يتم وفق خريطة تغطي مختلف المحافظات بعد تحديد أولويات التوزيع تبعا للمستوى الاقتصادي لهذه الأسر بعد دراسة اجتماعية يتم إعدادها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في كل قرية، ويتم تسليم اللحوم لمستحقيها في أماكن تواجدهم من خلال سيارات تتوجه للمحافظات بعد إقامة منافذ توزيع بها.

وأوضح أن جهود الصندوق في توفير لحوم الهدي والأضاحي تأتي في إطار برنامج الدعم الاجتماعي الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، حيث يتضمن البرنامج عددا من المشروعات بجانب توزيع لحوم الهدي منها (مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الوجبات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مبادرة "سجون بلا غارمين" والتي نجحت في فك كرب 4 آلاف و200 غارم وغارمة حتى الآن، وبرنامج حماية أطفال بلا مأوى).

وكان الصندوق قد استقبل بميناء سفاجا البحري حاوية لحوم الهدي والأضاحي قادمة من المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، وذلك ضمن مشروع أضاحي الذي ينفذه البنك للاستفادة من هذه اللحوم.

يذكر أن عدد المستفيدين من توزيع لحوم الهدي والأضاحي بلغ 250 ألف أسرة خلال العام الماضي، فضلا عن 5.5 مليون أسرة استفادت من مبادرة (بالهنا والشفا) حتى الآن.