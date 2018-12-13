كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - الأحد القادم لقاء مفتوح مع الإعلامي عصام يوسف بجامعة عين شمس

كتبت: علا حسنين ينظم إتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة من أجل مصر لقاء مفتوح مع الكاتب والروائي الإعلامي عصام يوسف مقدم برنامج العباقرة وذلك تحت رعاية ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و ا. د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و ا.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و ا. سمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة وا. محمد الديب الامين المساعد لقطاع التعليم والطلاب وا. ابراهيم سعيد منسق الانشطة الطلابية وا. طارق احمد مدير ادارة الاتحادات والاسر الطلابية وذلك الاحد القدم الموافق ١٦ من ديسمبر الجارى فى تمام الحادية عشرة صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.

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