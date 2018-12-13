كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - شاهد..هاشتاج #ابراهيم_سعدة تصدر تويتر حزنا علي وفاته

توفى الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة أمس، الأربعاء، بمستشفى الصفوة عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ودشن عدد من روا مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ، هاشتاج #ابراهيم_سعدة وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .

وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويترحزنًا ، " #ابراهيم_سعده البقاء لله رحم الله الفقيد واسكنه الفردوس الاعلي"

وغرد اخرون "رحم الله الكاتب العملاق ابراهيم سعده #إبراهيم_سعدة ٢٠١٨ شغاله جامد يارب تخلص علي خير كده كفايه".

وتابع اخرون " رحل العملاق الكبير #إبراهيم_سعدة بعد أن غاب عنا قلمه الرشيق في عتمة ضباب و غبار (ثورات الربيع العربي) ، عقد من التوهان و التضليل حطم شعوبا و دول ، و لولا رحمة الله و همة شعب و جيش #مصر لأصبح الدمار الشامل عنوانا لهذا القرن ، رحم الله الكاتب الكبير و حفظ الله #مصر".