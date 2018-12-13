كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - السياحة تلزم منفذي العمرة بقيمة ضمان الوكيل السعودي

أفادت غرفة الشركات السياحية ، أعضائها بتلقي خطاب من وزارة السياحة تضمن المطالبة بضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة 1440 هجريا والمتعاقدة مع وكيل سياحي سعودي بموافاة الإدارة العامة للسياحة الدينية، بمستند بنكي يفيد بسداد الشركة قيمة الضمان المقرر للوكيل السعودي وذلك بحد أقصي الأحد الموافق 16 ديسمبر الجاري .

وأهابت الوزارة ، في اخطارها حصل "صدي البلد" على نسخة منه الشركات السياحية العاملة بالعمرة هذا الموسم ضرورة الالتزام بالموعد المحدد أعلاه وتقديم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للسياحة الدينية.

وأكد أن كافة الإجراءات تأتي حفاظا علي مصالح الشركات وإنجاح موسم العمرة .