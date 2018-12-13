كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء طارق راشد، للتعزية في وفاة وائل ضاحي، شقيق المهندس هاني ضاحي، وزير النقل السابق، والعميد أشرف إبراهيم عراقي محمد، للتعزية في وفاة والدة العميد أركان حرب حسام علي محمد خضر، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.

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