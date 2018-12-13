كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - تعرف علي إيرادات فيلم "سوق الجمعة"

حقق فيلم "سوق الجمعة"، إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و605 ألف جنيه، بعد 16 أسبوعا من عرضه في دور السينما.

"سوق الجمعة" ينتمى لنوعية أفلام اليوم الواحد، الذي تدور أحداثه حول عالم سوق الجمعة والأسر، التى تسكن فى هذه السوق والوافدين إليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث.

الفيلم من بطولة عمرو عبدالجليل وصبري فواز وريهام عبدالغفور ودلال عبدالعزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي ونسرين أمين ومحمد عز ومحمود حجازي وسلوي محمد علي ونهى صالح قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإنتاج أيمن عبدالباسط وأحمد عبدالباسط وإخراج سامح عبدالعزيز.