كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - صابر الرباعي يحيي ذكرى وفاة والده

نشر المطرب صابر الرباعى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يحيى فيه الذكرى الخامسة لوالده.

وقال صابر الرباعى : "في الذكرى الخامسة لوفاة والدي "الهادي" رحمه الله اريد أن أترحم على كل الآباء و الأمهات الذين رحلوا الى دار الحق".

من ناحية اخرى استقر الرباعى على تصوير أغنيتين بشكل مبدئى من ألبومه الجديد المقرر طرحه نهاية العام ، ويدرس حاليًا تصوير عدد أكبر من الأغانى ليصل عددها إلى 4 أغنيات.

ومن المقرر أن يتعاون " الرباعى" فى هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين لأول مرة على رأسهم خالد البكري ومحمد عبد المنعم ووليد سعد وفايز السعيد وباسم منير.

كما سيقوم صابر الرباعى بتلحين عدد من الأغاني خلال الألبوم الجديد الذى يضم عددا من اللهجات المصرية والخليجية واللبنانينة والتونسية.