كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - ميريام فارس تطرح أول أغنية بعد فترة غياب .. فيديو

طرحت المطربة ميريام فارس أول أغنية بعد فترة مرضها تحمل عنوان "قومى"، وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

وظهرت ميريام في الفيديو كليب بشكل مختلف تغازل فيه بعض الدول الأفريقية وتحاول أن تدافع فيه عن المرأة الأفريقية.

والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد.

وكانت اللبنانية ميريام فارس تعرضت لوعكة صحية شديدة في الفترة الماضية، أسفرت عن نقلها لأحد المستشفيات في ألمانيا، واستمرت رحلة علاجها فترة طويلة لإصابتها بمرض نادر.