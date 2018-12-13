كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - صناع الخير تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "أولادنا في عنينا"

كتب - محمود عبد العال

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمصرف المتحد والمصرية للاتصالات أمس، أولى قوافل المرحلة الثانية من مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكري لأطفال المدارس بمركز يوسف الصديق.

وصرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن تم اختيار المدارس الجديدة بالمرحلة الثانية بمركز يوسف الصديق والذي يعد من المراكز النائية والأكثر احتياجا، حيث تم البدء بالكشف على عيون 896 طالب وعمل تحاليل الانيميا والسكر اللازمة لهم من إجمالي 975 طالب من تلاميذ مدارس كحك بحري الابتدائية(1) التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم.

وأوضح عبد الفتاح أنه تم توزيع 150 عبوة قطرات، وصرف ١٦٨ عبوة أدوية انيميا تكفي لمدة شهر، وتم سحب عينات دم من ١٦ طالب وتحويلها للمعمل الرئيسي بالقاهرة لفحصها، مشيرا إلى أن المبادرة تتكفل بالكشف وتوزيع القطرات العلاجية لأمراض العيون وكذلك أدوية علاج الأنيميا والنظارات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان وتحت إشراف مجموعة من كبار أطباء العيون وأخصائي الأطفال بمستشفى أبو الريش.

وأضاف عبد الفتاح أن آلية العمل تتم بدقة بالغة من خلال تجميع قوائم حضور التلاميذ وتقسيمهم لمجموعات لضمان عدم التأثير على سير اليوم الدراسي، ثم تسجيل بيانات كل تلميذ وفصله على استمارة الكشف، ثم مروره بمراحل كشف العيون على أيدي نخبة من أفضل أطباء العيون بمصر، ثم تسجيل نتائج الفحص بقاعدة بيانات وتسجيل الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية أو نظارات طبية بعد اختيار كل طفل لشكل ولون النظارة المفضلة له.

وكانت مؤسسة صناع الخير للتنمية قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك في شهر مايو الماضي، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإطلاق مبادرة "اولادنا في عنينا" للكشف على الأمراض الثلاثة الأكثر انتشارا بين تلاميذ المدارس.